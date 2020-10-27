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Стало известно, когда россияне смогут "отдохнуть" от коронавируса

09:50
  • вторник
  • 27 октября 2020

В России ежедневно выявляют несколько тысяч заболевших

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, когда россияне смогут "отдохнуть" от коронавируса. Согласно ее предположениям, это время наступит после ноября.

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Врач объяснила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется в ноябре, но лишь при условии сохранения ранее введенных ограничительных мер.

"Возможно, после достижения стабилизации показателей по заболеваемости COVID-19, которая, как хочется надеяться, наступит в ноябре, будет некоторая "передышка". Но это, опять же, может произойти, если останутся уже введенные ограничения и граждане не будут игнорировать рекомендованные меры предосторожности", - подчеркнула Пшеничная.

Эпидемиолог отметила, что этому могут способствовать и отрицательные температуры, которые влияют и на распространение других респираторных вирусов, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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