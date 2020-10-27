В Москве вылечились от COVID-19 еще 3269 пациентов

Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями

Врачи за минувшие сутки выписали из московских больниц 3269 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших от связанных с COVID-19 болезней в столице превысило 296 тысяч человек, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3269 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 296 474", - сообщила Ракова.

Перед выпиской врачи проводят специальные исследования, подтверждающие отсутствие заболевания. Пациенты, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы.

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