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В Москве вылечились от COVID-19 еще 3269 пациентов

09:33
  • вторник
  • 27 октября 2020

Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями

Врачи за минувшие сутки выписали из московских больниц 3269 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Общее число выздоровевших от связанных с COVID-19 болезней в столице превысило 296 тысяч человек, сообщила  заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30%

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3269 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 296 474", - сообщила Ракова.

Перед выпиской врачи проводят специальные исследования, подтверждающие отсутствие заболевания. Пациенты, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы.

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