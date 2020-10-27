В России введен всеобщий масочный режим

Маски должны носить все и везде

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал усилить ограничительные меры по всей стране и не проводить развлекательные мероприятия в ночное время. Также в новом постановлении ведомства ресторанам и кафе рекомендовали ограничить режим работы до 11 вечера.

В столичной подземке, автовокзалах и на станциях очередное ноу-хау – автономные тепловизоры. Если у человека высокая температура, его тут же остановят и вызовут скорую. Но бывает, что инфицированные о своей болезни даже не знают, она протекает бессимптомно. Вот тут остальных защитят маски. Без них в московский транспорт просто не пустят. В Минздраве для тех, кто до сих пор не верит в опасность коронавируса, предложили устроить познавательную экскурсию.

"Нужно данных диссидентов, или отрицающих людей, направлять на работу в "красную зону". Столкнувшись непосредственно, чтобы увидеть тяжесть страдания пациентов, эти люди должны прочувствовать непосредственно сами", - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Сейчас основной удар на себя приняли регионы, волна вируса ушла на восток. И там загруженность коечного фонда во многих городах подходит к 90%. Чтобы не останавливать оказание плановой помощи, в Улан-Удэ под госпиталь переоборудована гостиница.

В отдаленных селах и деревнях точно знают цену времени - скорой помощи приходится туда долго добираться. По распоряжению правительства России в Забайкалье направлены 33 санитарные машины.

В пути помощь и для жителей южной Осетии. Туда направилась колонна мобильного многопрофильного госпиталя. Военные медики и санитары будут принимать пациентов с коронавирусом в Цхинвале. В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС накануне обработали 10 тысяч квадратных метров в здании аэропорта.

А в Кирове во всех городских автобусах установили санитайзеры. Наличие масок и перчаток тоже обязательно. А с 28 октября Роспотребнадзор рекомендовал по всей стране усилить масочный режим и отменить развлекательные мероприятия в ночное время. Такие меры уже действуют в Подмосковье и в Петербурге.

В Северной столице во время рейдов проверяют не только соблюдение мер дезинфекции и наличие масок и перчаток, но и работу специальных QR-кодов. Это своего рода разрешение на торговлю. Если инспекторы находят нарушения, то лишают магазин уникального кода. И если деятельность будет продолжена, то при следующей проверке торговую точку закроют вовсе.

Елена Макарова, Анастасия Низовец, Алина Голубева. "ТВ Центр".

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