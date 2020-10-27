В Калифорнии объявлена массовая эвакуация

Природные пожары подобрались к жилым домам

Из-за сильнейших лесных пожаров в Калифорнии покинуть дома вынуждены более 100 тысяч человек, проживающих в опасной зоне.

Два новых очага возникли в лесном массиве в понедельник, и всего за три часа огонь охватил более 200 гектаров. Населенные пункты заволокло густым дымом. Справиться с огнем пытаются около 700 спасателей. Тушат и с земли, и с воздуха, но пока все безрезультатно - вместе с засухой в регион пришел сильнейший ветер, который лишь усложняет ситуацию, сообщает "ТВ Центр".

Для безопасности во многих домах отключили электричество. Несколько пожарных госпитализированы с серьезными ожогами.

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