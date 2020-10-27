Слишком широкая улыбка: американцы разглядели "подмену" Мелании Трамп

Многие в США считают, что у первой леди есть двойник

О стратегической победе Дональда Трампа за неделю до президентских выборов в США пишет американская пресса. На должность члена Верховного суда утверждена Эми Барретт, кандидатура которой была предложена президентом. Самого же Трампа его соперники пытаются атаковать на личном фронте, распространяя слухи о двойнике первой леди.

Важная политическая победа республиканцев - и всего за неделю до президентских выборов. Дональд Трамп, несмотря на все попытки недоброжелателей вставить ему палки в колёса, всё же разыграл свой козырь - новым Верховным судьёй становится Эми Кони Барретт. Этой ночью она приняла присягу на южной лужайке Белого дома, передает "ТВ Центр".

"Для меня большая честь служить моей стране. Сегодня я стою здесь с искренним уважением и смирением. Спасибо Сенату за то, что одобрили мою кандидатуру. Я благодарна за оказанное мне доверие", - сказала она.

Хотя доверие, по сути, оказали лишь республиканцы - их в Сенате большинство. 52 голоса "за" , 48 - против. Демократы настаивали: никаких важных назначений до 3 ноября. Кандидатуру будущего судьи должен был одобрить уже следующий президент - для представителей демпартии это, конечно, Джо Байден. Впрочем, повернуть время вспять уже не получится - Баррет займёт своё место в Верховном суде сразу после второй присяги во вторник - она носит исключительно формальный характер. Кандидату-демократу остаётся только выплёскивать собственный гнев в соцсетях.

Предвыборная кампания на финишной прямой - страсти на политической арене накалены до предела. Для борьбы за каждый голос хороши все средства. Кандидаты от обеих партий в выражениях не стесняются - на бесконечных встречах со сторонниками так и льются потоки брани в адрес оппонента. Пока Джо Байден пытается убедить Америку включить логику и проголосовать всё же за него, напоминая о многих пробелах в политике Трампа, сам действующий президент ни на секунду не сомневается - победа уже в кармане.

"Всё началось с запугивания вокруг коронавируса. Никуда не ходите! Не голосуйте! Вы знаете, чего они добились? Того, что не голосуют сейчас как раз демократы! По всем прогнозам, мы должны были сильно упасть в первую неделю голосования - всё из-за кривых поддельных бюллетеней. Но сейчас мы догоняем. К тому же, есть штаты, где мы лидируем в досрочном голосовании - вот беда! А это значит, что мы победим! Мы всегда побеждаем!" – заявил Трамп.

В качестве доказательства победы сторонники Трампа публикуют пародийный видеоролик. Интригующее название "Выходные с Байденом" - зарисовка на популярный голливудский комедийный жанр: как выдать мёртвого человека за живого и при этом не попасться. Не дремлют и сторонники Джо Байдена. Пользователи соцсетей вновь забили тревогу: Мелания Трамп-то не настоящая! Всему виной фотография - на ней супруга действующего президента широко улыбается. После сравнений многочисленных фотоснимков в интернете решили - женщина на первую леди не похожа. Спекуляции вокруг жены при этом неожиданно повышают Трампу рейтинг - впервые с сентября действующий президент обгоняет в соцопросах своего оппонента - пока, впрочем, лишь на один процент.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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