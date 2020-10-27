В Подмосковье стартовал фестиваль "Театральная завалинка"

Он проходит уже 25 лет
Спектакли, мастер-классы и конкурсы. В Подмосковье стартовал Всероссийский молодёжный фестиваль "Театральная завалинка", передает "ТВ Центр".
Ежегодно проект объединяет творческих и талантливых людей из разных уголков нашей страны. 12 театральных коллективов покажут свои постановки на сцене. А другие участники смогут пройти обучение у лучших преподавателей и отточить свои навыки.
Мероприятие проходит уже 25 лет. В этот раз фестиваль посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Этот год, который не порадовал нас пандемией, к сожалению, сократил те празднования в масштабах всей страны, которые могли бы быть", - рассказала художественный руководитель фестиваля "Театральная завалинка" Елена Жихарева.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"