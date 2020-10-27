ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье стартовал фестиваль "Театральная завалинка"

14:58
  • вторник
  • 27 октября 2020

Он проходит уже 25 лет

Спектакли, мастер-классы и конкурсы. В Подмосковье стартовал Всероссийский молодёжный фестиваль "Театральная завалинка", передает "ТВ Центр".

Ежегодно проект объединяет творческих и талантливых людей из разных уголков нашей страны. 12 театральных коллективов покажут свои постановки на сцене. А другие участники смогут пройти обучение у лучших преподавателей и отточить свои навыки.

Мероприятие проходит уже 25 лет. В этот раз фестиваль посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Этот год, который не порадовал нас пандемией, к сожалению, сократил те празднования в масштабах всей страны, которые могли бы быть", - рассказала художественный руководитель фестиваля "Театральная завалинка" Елена Жихарева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Фестиваль "Театральная завалинка"
Фестиваль "Театральная завалинка"
Фестиваль "Театральная завалинка"
Фестиваль "Театральная завалинка"
Фестиваль "Театральная завалинка"
Фестиваль "Театральная завалинка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.