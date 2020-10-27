В Москве представили сериал про слепоглухого супергероя

Цель картины - изменить отношение к людям с инвалидностью

В Москве состоялся премьерный показ нового фантастического сериала "Слепоглухой/Супергерой". Картина посвящена приключениям молодого учёного Луки с ограниченными физическими возможностями.

Именно ему, несмотря на все сложности, предстоит спасти человечество. Проект создан благотворительным фондом "Со-единение" и поддержан Общероссийским народным фронтом. Его цель - изменить отношение к людям с инвалидностью.

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