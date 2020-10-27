Зарплаты московских врачей и учителей выросли втрое

За 10 лет

Зарплаты учителей в Москве за последние десять лет выросли в три раза. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас средняя зарплата учителя в Москве составляет 116,9 тысячи рублей.

Зарплаты врачей с 2010 года выросли в 2,7 раза и сейчас составляют 156,4 тысячи рублей. Средний медперсонал получает в среднем 91,9 тысячи рублей.

В свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов пояснил, что бюджетные траты на зарплаты учителей и врачей с 2010 года выросли в 2 раза.

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