На Москве-реке обнаружили нефтепродукты и мусор

Крупное загрязнение заметили на западе города

На поверхности Москвы-реки обнаружена пленка из мусора и нефтепродуктов площадью около 200 квадратных метров. Загрязнение заметили на западе столицы.

"Вблизи дома 31 на набережной Тараса Шевченко на Москва-реке обнаружены радужная пленка и мусор на участке протяженностью около 100 метров и шириной два метра", - сообщили в экстренных службах города.

К очистке реки от загрязнения уже приступили работники "Мосводостока", также место происшествия патрулирует катер спасателей. В настоящее время выясняются причины появления мусора и нефтепродуктов в реке, передает РИА Новости.

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