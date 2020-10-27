На Москве-реке обнаружили нефтепродукты и мусор

Крупное загрязнение заметили на западе города
На поверхности Москвы-реки обнаружена пленка из мусора и нефтепродуктов площадью около 200 квадратных метров. Загрязнение заметили на западе столицы.
"Вблизи дома 31 на набережной Тараса Шевченко на Москва-реке обнаружены радужная пленка и мусор на участке протяженностью около 100 метров и шириной два метра", - сообщили в экстренных службах города.
К очистке реки от загрязнения уже приступили работники "Мосводостока", также место происшествия патрулирует катер спасателей. В настоящее время выясняются причины появления мусора и нефтепродуктов в реке, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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