Коронавирусом в России заболели еще 16550 человек

Скончались 320 заразившихся

За минувшие сутки в России выявили еще 16550 случаев коронавируса.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 4312 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 496 человек.

Вылечились от коронавируса 12844 пациента, в том числе в Москве – 3269. Скончались 320 заразившихся, из них 61 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1547774 случая заражения коронавирусом. Скончались 26589 человек. Выздоровело 1158940 пациентов.

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