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Правительство расширило список перепрофилированных под COVID-19 больниц

10:08
  • вторник
  • 27 октября 2020

К коечному фонду прибавилось 1000 мест

Список медицинских организаций, перепрофилированных для приема пациентов с COVID-19, расширен. Решением правительства в него включили одно из зданий медико-стоматологического университета имени Евдокимова.
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"Одно из зданий медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова перепрофилируют для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, проживающим в Московской области. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В правительстве поясняют, что выбор именно этой организации объясняется ее расположением. Временный стационар развернется в клиническом медицинском центре "Кусково", рядом с восточной частью Московской области. Здесь сосредоточено 45% жителей Подмосковья. В кабмине уточнили, что, благодаря решению правительства, коечный фонд для больных коронавирусом увеличился еще на 1000 мест.

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