"С мужиком своим": Решетова улетела на отдых

Ей предоставили частный самолет

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает годовалого сына от рэпера Тимати, улетела на отдых. Маленького Ратмира она взяла с собой.

Решетова опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных на борту частного самолета. "С мужиком своим за витамином D", - подписала она один кадр. "Мама везет Булку к солнышку", - гласит надпись под снимком с Ратмиром. Куда они улетели, Решетова не уточнила.

Напомним, что этим летом Анастасия Решетова отдыхала с сыном у отца Тимати в Италии. Тогда она тоже летала на частном самолете.

Интересно, что мама Тимати с его дочкой от предыдущих отношений также улетели на отдых. Правда, им пришлось довольствоваться бизнес-классом регулярного рейса.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Вскоре стало известно, что рэпер будет участвовать в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Несмотря на расставание, Тимати и Решетова сохранили нормальные отношения ради сына Ратмира.

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