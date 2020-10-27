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"С мужиком своим": Решетова улетела на отдых

10:18
  • вторник
  • 27 октября 2020

Ей предоставили частный самолет

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова, которая воспитывает годовалого сына от рэпера Тимати, улетела на отдых. Маленького Ратмира она взяла с собой. 
Решетова объявила о продаже квартиры после расставания с Тимати

Решетова опубликовала в Instagram несколько фото, сделанных на борту частного самолета. "С мужиком своим за витамином D", - подписала она один кадр. "Мама везет Булку к солнышку", - гласит надпись под снимком с Ратмиром. Куда они улетели, Решетова не уточнила. 

Напомним, что этим летом Анастасия Решетова отдыхала с сыном у отца Тимати в Италии. Тогда она тоже летала на частном самолете. 

Интересно, что мама Тимати с его дочкой от предыдущих отношений также улетели на отдых. Правда, им пришлось довольствоваться бизнес-классом регулярного рейса. 

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Вскоре стало известно, что рэпер будет участвовать в шоу "Холостяк", где ему предстоит выбрать себе новую девушку. Несмотря на расставание, Тимати и Решетова сохранили нормальные отношения ради сына Ратмира.

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