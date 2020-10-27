ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране

10:03
  • вторник
  • 27 октября 2020

Маски должны носить все и везде

Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

С 28 октября все россияне обязаны носить маски в местах скопления людей, на транспорте, парковках и в лифтах.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции в целях снижения рисков COVID-19 в России в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом... постановляю: лицам, находящимся на территории России, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - говорится в документе.

Кроме того, регионы обязаны проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

Также с 28 октября в ночное время по всей территории России запрещено проводить развлекательные мероприятия, а рестораны и кафе должны быть закрыты с 23:00 до 6 утра.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.