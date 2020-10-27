Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране

Маски должны носить все и везде

Роспотребнадзор усилил меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова.

С 28 октября все россияне обязаны носить маски в местах скопления людей, на транспорте, парковках и в лифтах.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции в целях снижения рисков COVID-19 в России в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом... постановляю: лицам, находящимся на территории России, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - говорится в документе.

Кроме того, регионы обязаны проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

Также с 28 октября в ночное время по всей территории России запрещено проводить развлекательные мероприятия, а рестораны и кафе должны быть закрыты с 23:00 до 6 утра.

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