Российские рестораны закрыли на ночь

Роспотребнадзор запретил работу общепита с 23:00 до 6 утра

В Роспотребнадзоре приняли решение усилить ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Согласно новому постановлению, с 28 октября россияне будут обязаны носить защитные маски не только в общественном транспорте, но также в местах массового пребывания, на парковках и даже в лифтах.

В транспорте, включая такси, в магазинах, театрах, кафе и ресторанах со среды будут усилены меры по дезинфекции. Также Роспотребнадзор запретил проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00, передает ТАСС.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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