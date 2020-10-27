Мурашко признал отсутствие абсолютно эффективного лекарства от COVID-19

Коронавирусная инфекция охватила весь мир

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день не существует такого препарата от коронавируса, который смог бы кардинально поменять расклад сил.

"Мы получили некоторые варианты борьбы с ней, но тем не менее абсолютного пока лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет", - сказал министр.

Руководитель Минздрава подчеркнул, что, говоря о COVID-19, речь идет о фармацевтически не контролируемой инфекции, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение.

Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим.

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