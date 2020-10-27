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На банковские счета Ефремова наложили арест

11:00
  • вторник
  • 27 октября 2020

На этом настояли налоговики

Актеру Михаилу Ефремову, который получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП в Москве, заблокировали счета. 
Ефремов решил компенсировать ущерб компании-владельцу разбитой машины

Как пишет Telegram-канал Mash, "из-за судов и прочих неприятностей" Ефремов не подал декларацию о доходах, после чего налоговая служба арестовала его счета. 

Недавно артист выплатил три миллиона пострадавшим, но ему еще нужно заплатить 111 тысяч рублей за похороны погибшего курьера Сергея Захарова. 

Ранее стало известно, что Ефремова исключили из реестра малых и средних предпринимателей. В 2020 году доходы актера упали из-за ситуации с коронавирусом. До этого он получал 100-200 тысяч рублей за выход на сцену и 10 тысяч за репетицию. 

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в автомобиль "Лада". Сидевший за рулем курьер из Рязани Сергей Захаров умер через несколько часов в больнице от полученных травм.

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