Самые богатые люди мира потеряли за день 14 миллиардов

Падение состояния миллиардеров объясняют распродажами на фондовых рынках

Более чем на 14 миллиардов долларов сократилось состояние десяти богатейших людей мира за один только день 26 октября. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Эксперты объясняют падение распродажами на американских фондовых рынках.

В свою очередь, журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time сообщает, что совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день уменьшилось больше чем на 17 миллиардов долларов. А единственным бизнесменом из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос. При этом основатель Tesla Илон Маск потерял 66 миллионов долларов.

Аналитики объясняют падение состояния миллиардеров положением дел на американских фондовых рынках. Индекс Dow Jones упал на 2,3%, что стало самым сильным падением за одну торговую сессию с 3 сентября. Индекс S&P 500 потерял 1,9%, показав самое большое падение за месяц, сообщает РИА Новости.

В первой десятке мировых миллиардеров, как отмечает Forbes, преимущественно граждане США. Состоятельные граждане из других стран занимают лишь две позиции. Это владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

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