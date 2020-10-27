ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самые богатые люди мира потеряли за день 14 миллиардов

10:50
  • вторник
  • 27 октября 2020

Падение состояния миллиардеров объясняют распродажами на фондовых рынках

Более чем на 14 миллиардов долларов сократилось состояние десяти богатейших людей мира за один только день 26 октября. Это следует из данных  Bloomberg Billionaires Index (BBI). Эксперты объясняют падение распродажами на американских  фондовых рынках.
Экс-учительница из России попала в рейтинг миллиардеров

В свою очередь, журнал Forbes со ссылкой на свой счетчик Forbes Real-Time сообщает, что совокупное состояние десяти богатейших людей мира за день уменьшилось больше чем на 17 миллиардов долларов. А единственным бизнесменом из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос. При этом основатель Tesla Илон Маск потерял 66 миллионов долларов.

Аналитики объясняют падение состояния миллиардеров положением дел на американских фондовых рынках. Индекс Dow Jones упал на 2,3%, что стало самым сильным падением за одну торговую сессию с 3 сентября. Индекс S&P 500 потерял 1,9%, показав самое большое падение за месяц, сообщает РИА Новости.

В первой десятке мировых миллиардеров, как отмечает Forbes, преимущественно граждане США.  Состоятельные граждане из других стран занимают лишь две позиции. Это владелец Reliance Industries Мукеш Амбани из Индии и президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно из Франции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бизнесмены
Бизнесмены
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.