В Moody's уверены, что Россия справится с новыми финансовыми потрясениями

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для экономики

Ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн считает, что российское правительство сможет справиться со спадом экономических показателей на фоне распространения коронавирусной инфекции.

"Улучшившаяся за последние годы кредитоспособность России повышает ее устойчивость к потрясениям и поможет правительству справиться с резким снижением в краткосрочной перспективе экономических и бюджетных показателей в результате пандемии и низких цен на нефть", - уверен специалист.

Он отметил, что благодаря экономическим потрясениям последних лет государство сумело нарастить "финансовые буферы страны и повысить ее устойчивость к шокам".

Вольманн подчеркнул, что российским властям удалось значительно увеличить масштаб налогово-бюджетной политики. В совокупности с прочими мерами стимулирования экономики, пакет фискальной поддержки России в целом сопоставим с другими странами, передает РИА Новости. "Это помогло смягчить экономические последствия кризиса", - резюмировал аналитик.

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