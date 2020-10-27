В Чехии запретили свободное передвижение граждан в ночное время

Под запрет попала и воскресная торговля

Власти Чехии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ввели запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 по 05:00 по местному времени, ограничения будут действовать с 28 октября по 3 ноября.

"Ограничения, действующие в течение последних дней, не дали должного эффекта. Правительство приняло решение их усилить. С 28 октября до 3 ноября запрещается свободное передвижение граждан с 21:00 до 04:59 по территории Чехии", - сообщил глава чешского Минздрава Роман Прымула.

Он добавил, что допускаются и исключения из правила. Среди них срочные рабочие поездки и выходы из дома для исполнения обязанностей, связанных с обеспечением общественного порядка и оказанием медицинской помощи населению, неотложные поездки и выгул собак в радиусе 500 м от дома.

Прымула отметил, что правительство вынуждено перевести работников всех коммерческих и государственных организаций на удаленную работу.

На сегодняшний день в Чехии, население которой составляет около 10,7 миллионов жителей, может насчитываться до полумиллиона заразившихся коронавирусом. При этом большая часть зараженных не знает о болезни.

Министр также уведомил, что в больницах, ориентированных преимущественно на прием пациентов с коронавирусом, откладываются плановые операции. В домах престарелых со следующей недели начнется регулярное тестирование постояльцев. В Чехии стремительно увеличивается число заразившихся граждан старше 65 лет, что вызывает особое беспокойство властей.

Также в стране запрещается розничная торговля по воскресеньям. С понедельника до субботы она не может вестись с 20:00 до 05:00. Неизменным остается режим работы аптек автозаправок и ряда магазинов. Ресторанам и кафе в положенные часы разрешена работа на вынос.

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