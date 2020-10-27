В столице выявлено наименьшее число случаев COVID-19 с 15 октября

Суточный рост составил 1,07%

В Москве за сутки выявлено 4 312 случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с 15 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне в столице было зафиксировано 5 224 новых случая заражения коронавирусом. Таки образом, суточный прирост заболеваемости в городе составил 1,07%.

Выписаны из московских больниц за последние 24 часа, по данным оперштаба, 3 269 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Скончался от связанных с коронавирусом заболеваний 61 человек.

Как сообщили в оперштабе, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 6 503. 102 375 пациентов настоящее время продолжают лечение.

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