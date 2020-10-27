Госдума приняла новый закон о правительстве

Каким он будет?

Во вторник Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о правительстве России. Его внес на рассмотрение Владимир Путин в рамках реализации поправок к конституции, передает "ТВ Центр".

Инициатива определяет новый порядок формирования кабинета министров, закрепленный в Основном законе. Президент будет назначать членов правительства только после их утверждения нижней палатой парламента, а глав силового блока - после консультаций с Советом Федерации.

Если предложенные кандидатуры будут трижды отклонены, президент получит право распустить Думу и принять решение о назначении самостоятельно. И сегодня же депутаты приняли законопроект, регулирующий работу Конституционного суда. Совет Федерации рассмотрит обе инициативы 3 ноября.

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