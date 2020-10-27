Беременная Кети Топурия попала на фото в Дубае

По слухам, она не седьмом месяце

34-летнюю певицу Кети Топурию, которая отдыхает в Дубае, сфотографировали на пляже. Судя по снимку, она находится на поздних сроках беременности.

В последнее время вокалистка группы "А’Студио" стала часто носить мешковатую одежду. На одном из видео, которое Топурия записывала дома, фанаты разглядели ручку детской коляски. Все это породило слухи о беременности звезды. Даже появилась информация о том, что звезда уже родила.

Кети Топурия призвала поклонников не обращать внимание на сплетни. Между тем в окружении певицы подтвердили, что она ждет ребенка. А 26 октября в Сети появилось фото, где беременная Топурия загорает на пляже. Это окончательно рассеяло сомнения фанатов о беременности певицы.

Напомним, что с 2018 года Кети Топурия живет с бизнесменом Львом Деньговым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"