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Беременная Кети Топурия попала на фото в Дубае

11:37
  • вторник
  • 27 октября 2020

По слухам, она не седьмом месяце

34-летнюю певицу Кети Топурию, которая отдыхает в Дубае, сфотографировали на пляже. Судя по снимку, она находится на поздних сроках беременности. 
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В последнее время вокалистка группы "А’Студио" стала часто носить мешковатую одежду. На одном из видео, которое Топурия записывала дома, фанаты разглядели ручку детской коляски. Все это породило слухи о беременности звезды. Даже появилась информация о том, что звезда уже родила. 

Кети Топурия призвала поклонников не обращать внимание на сплетни. Между тем в окружении певицы подтвердили, что она ждет ребенка. А 26 октября в Сети появилось фото, где беременная Топурия загорает на пляже. Это окончательно рассеяло сомнения фанатов о беременности певицы. 

Напомним, что с 2018 года Кети Топурия живет с бизнесменом Львом Деньговым.

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