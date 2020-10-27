У Земфиры обнаружили COVID-19

Певица сама пришла к врачам

У певицы Земфиры Рамазановой диагностирована коронавирусная инфекция. Ранее 44-летняя исполнительница сдала ПЦР-тест.

Земфира по собственной инициативе решила обратиться к врачам и сдать тест на COVID-19. Результаты оказались положительными, у артистки обнаружили коронавирус.

В настоящее время певица соблюдает рекомендации врачей в лечении и придерживается домашнего карантина, передает Mash.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим.

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