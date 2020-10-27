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НАСА обнаружило воду на видимой стороне Луне. Российских ученых открытие не удивило

12:10
  • вторник
  • 27 октября 2020

Наши специалисты сделали это еще 10 лет назад

"На Луне - сенсационная находка!" - заявили астрономы НАСА. Правда российских ученых слова американских коллег, мягко говоря, немного удивили: наши специалисты еще 10 лет назад обнаружили на спутнике признаки наличия воды и даже публиковали результаты исследований в научных изданиях.

Свое открытие НАСА представляет как научную сенсацию. Заявляет: если раньше воду находили только в постоянно затемненной части лунных кратеров, то теперь ее выявили и в местах, освещаемых солнцем.

"С научной точки зрения крайне интересное открытие, потому что мы не предполагали этого. Если подумать о том, как вода попала туда и как сохранилась, это расскажет нам кое-что об истории Луны", - сообщил директор НАСА по астрофизике Пол Герц.

Открытие было сделано с помощью инфракрасного телескопа "София". Обсерватория находится на борту самолета Boeing и проводит наблюдения из стратосферы, благодаря чему ученым не мешает пар в атмосфере.

Исследователи предполагают, что молекулы воды могут находиться в пузырях лунного стекла или между песчинками на поверхности, которые защищают их в суровых условиях. И это очень важно для программы НАСА "Артемида", которая предусматривает высадку людей на Луну в 2024 году. Находка может увеличить срок такой миссии, а также значительно сократить ее стоимость. Правда, пока не ясно, можно ли обнаруженную воду использовать.

"София" нашла очень мало воды. Обнаружены отдельные ее молекулы. И если собрать их вместе, получится около 12 унций или 360 миллилитров воды в кубическом метре лунного грунта.  Так что Луна в этом смысле хуже, чем самая сухая пустыня на земле", - заявил Герц. 

Есть надежда, что в других освещенных точках спутника Земли обнаружится больше воды. Но в любом случае, зря США называют свое открытие таким уж прорывом, говорят российские ученые. Они-то еще в 2010 году выявили воду на солнечной стороне Луны. И сообщили об этом американским коллегам, да только те отказывались верить.

"Наши космические аппараты, которые полетят, они как раз будут садиться в те районы, которые освещены, но которые имеют воду под поверхностью.  Поэтому очень хорошо, очередное подтверждение было получено. И я поздравляю наших американских коллег", – заявил заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов

Ничего нового, впрочем. Следы воды на темной поверхности Луны еще в 70-х годах прошлого века впервые зафиксировал советский исследовательский зонд, НАСА и с этим согласилось лишь несколько лет назад.

Ольга Оксенич, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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