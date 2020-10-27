Шойгу заявил о напряженной обстановке на границах Союзного государства

НАТО увеличила группировку у западных рубежей в 17 раз

Неспокойная обстановка складывается на западных рубежах Союзного государства России и Белоруссии. НАТО продолжает наращивать свое присутствие, подтягивая к границам вооружения и военную технику, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - сказал Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Глава Минобороны отметил, что альянс совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. Кроме того, усиливается европейский сегмент американской противоракетной обороны, который может быть использован и в качестве ударного оружия. Интенсивность военных учений блока вблизи российских рубежей также наращивается.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин, в свою очередь, отметил, что увеличивается присутствие армии США в странах, граничащих с Белоруссией. В целом же группировка НАТО в этих государствах за последние годы выросла более чем в 17 раз – до 10 тысяч военнослужащих, передает "Интерфакс".

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