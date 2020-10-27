Коронавирус спровоцировал рост нищеты во всем мире

Но России удалось преодолеть эту проблему

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире обострилась проблема крайней нищеты. По его словам, до COVID-19 8,2% населения мира жили на средства менее 1 доллара в день, сейчас их число увеличилось до 8,8%.

"Мы эту проблему, естественно, давно решили, мы эту нищету самую серьезную давно уже преодолели", - сказал Кудрин. Он отметил, что сейчас России нужно поставить четкие цели, чтобы и дальше продолжать работу по повышению качества жизни населения, передает РИА Новости.

"Правительство сейчас серьезно перестраивает управление. Уточненные нацпроекты будут представлены в ближайшие дни, и мы увидим, как они скорректированы с учетом новых задач, которые поставлены летом президентом", - подчеркнул Кудрин.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 43,5 миллиона человек, 1,16 миллион из них скончались. В России выявлено 1,55 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"