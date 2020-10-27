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Двое погибли в перестрелке между бойцами ОМОН и СОБР в Чечне

11:58
  • вторник
  • 27 октября 2020

Это случилось возле кафе

В чеченском селе Ачхой-Мартан произошла перестрелка с участием сотрудников ОМОН и СОБР. По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.
Трое силовиков погибли в бою с террористами в Чечне

ТАСС пишет, что в результате стрельбы возле кафе погибли сотрудник Росгвардии и гражданский. На месте происшествия работают следователи. Детали инцидента устанавливаются.

Telegram-канал Baza восстановил ход событий. Двое пьяных сотрудников ОМОН пришли в кафе. Управляющий заведения вывел мужчин на улицу и позвонил своему знакомому, который приехал с бойцами СОБРа Росгвадии. Мужчины устроили перепалку, а затем взялись за ножи и огнестрельное оружие. В итоге двое погибли, трое получили ранения.

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