Адвокат Ефремова опроверг блокировку счетов актера

Он добавил, что деньги недоступны по другой причине

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил, что счета актера не заблокированы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что налоговая наложила арест на счета артиста – якобы Ефремов не смог вовремя предоставить декларацию индивидуального предпринимателя.

Хархорин заявил, что доступ к финансам артиста действительно затруднен, однако дело, вероятнее всего, не в блокировке счетов, передает РИА Новости.

"Защита Ефремова про такие факты не знает, мы не уверены, что это является правдой. Деньги Михаила Олеговича находятся в банковской ячейке, доступ к которой в данный момент затруднен, так как его супруга Софья Николаевна Кругликова не имеет доверенности", - объяснил адвокат.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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