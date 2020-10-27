США решили поставить Тайваню 400 ракет Harpoon для защиты от Китая

Китай ответит санкциями

Сотню береговых пусковых установок и более 400 противокорабельных ракет Harpoon поставият США Тайваню. Американский госдеп одобрил сделку на сумму 2,37 миллиарда долларов. Ракеты будут поставляться в последней версии - RGM-84L-4 Harpoon Block II, они оснащены боевой частью весом 224 кг и имеют дальность поражения целей 130 км, сообщили в ведомстве.

"Получатель сможет использовать высоконадежную и эффективную систему для противодействия или сдерживания морской агрессии, прибрежных блокад и морских нападений", - говорится в сообщении госдепартамента.

Пекин тем временем решил ввести санкции против американских оборонных предприятий из-за продажи американского оружия Тайваню, который Китай считает своей провинцией. По словам представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, санкции коснутся таких предприятий, как Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon, а также некоторых физических лиц, передает "Интерфакс".

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