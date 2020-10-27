Домогаров раскрыл причину резкого похудения

Поклонники забеспокоились

57-летний актер Александр Домогаров похудел на 10 килограммов. Фанаты испугались за здоровье звезды, но сам артист заявил, что с ним все в порядке.

"Не могу сказать, что сидел прям на диете… Видимо, какое-то внутреннее состояние такое было. Как-то все само собой. Железки тягать в зале я не люблю, но ходил несколько раз. Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", - рассказал Домогаров "СтарХиту".

Александр Домогаров также признался, что не соблюдает никакого режима. Обычно он встает в половину седьмого утра, а в обед может поспать, если нет срочных дел. Для бодрости он пьет лекарство, нормализующее энергетический метаболизм клеток.

"Я не чувствую от него какого-то взрыва энергии, может, он на меня чисто психологически воздействует, как стимулирующее средство, которое помогает собраться", - сказал Домогаров о лекарстве.

В марте актер со скандалом ушел из театра МХАТ им. Горького. "Я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации", - заявил он. Сейчас народный артист России играет главную роль в спектакле "Ричард III" в Театре имени Моссовета.

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