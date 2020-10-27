ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Домогаров раскрыл причину резкого похудения

12:42
  • вторник
  • 27 октября 2020

Поклонники забеспокоились

57-летний актер Александр Домогаров похудел на 10 килограммов. Фанаты испугались за здоровье звезды, но сам артист заявил, что с ним все в порядке. 
"Заложник некрасивой ситуации": Домогаров объяснил уход из МХАТ им. Горького

"Не могу сказать, что сидел прям на диете… Видимо, какое-то внутреннее состояние такое было. Как-то все само собой. Железки тягать в зале я не люблю, но ходил несколько раз. Цели похудеть как таковой и не было. Видимо, нервы жрали организм постепенно", - рассказал Домогаров "СтарХиту"

Александр Домогаров также признался, что не соблюдает никакого режима. Обычно он встает в половину седьмого утра, а в обед может поспать, если нет срочных дел. Для бодрости он пьет лекарство, нормализующее энергетический метаболизм клеток. 

"Я не чувствую от него какого-то взрыва энергии, может, он на меня чисто психологически воздействует, как стимулирующее средство, которое помогает собраться", - сказал Домогаров о лекарстве. 

В марте актер со скандалом ушел из театра МХАТ им. Горького. "Я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации", - заявил он. Сейчас народный артист России играет главную роль в спектакле "Ричард III" в Театре имени Моссовета. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Александр Домогаров
Александр Домогаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.