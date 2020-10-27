Попова рассказала, когда можно будет снять маски

Из-за коронавируса люди по всему миру вынуждены носить маски

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для защиты от коронавируса не придется всегда носить маски – рано или поздно люди научатся спасаться от инфекции и без них.

"Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься", - сказала Попова. Она подчеркнула, что уже сейчас в России создано две вакцины от коронавирусной инфекции, над разработкой аналогичных препаратов работают специалисты и из других стран, передает РЕН ТВ.

"И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", - резюмировала Попова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 43,5 миллиона человек, 1,16 миллион из них скончались. В России выявлено 1,55 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

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