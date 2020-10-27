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Собянин осмотрел новостройку в Черёмушках, возведенную по Программе реновации

14:13
  • вторник
  • 27 октября 2020

В новостройку переедут порядка 200 человек

В Москве в рамках программы реновации возведены десятки домов. Один из них в районе Черёмушки во вторник осмотрел Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

Новое 10-этажное здание построено по индивидуальному проекту. Общая площадь квартир - больше пяти тысяч квадратных метров. Для удобства на первом этаже будут расположены нежилые помещения, к примеру, магазины и химчистки. Также есть подземная парковка. А во дворе оборудована детская площадка с безопасным резиновым покрытием. В новостройку переедут около 200 человек. Всего же больше 20 тысяч москвичей выехали в новые квартиры в рамках программы реновации.

"В целом по городу она идёт в плановом порядке, в настоящее время уже 67 домов построено, 260 с лишним домов находятся в проектировании и строительстве. Город финансирует все в полном объеме, есть построенный фонд, все заделы, никаких проблем нет и никаких торможений по реновации нет и не будет", - отметил Собянин.

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