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Шойгу высказался о ситуации в Белоруссии

14:53
  • вторник
  • 27 октября 2020

Министр рассказал о попытках сорвать процесс интеграции двух стран

В Министерстве обороны России осуждают вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил во вторник Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны Союзного государства. Оно прошло в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Министр подчеркнул: помимо попыток сорвать процесс интеграции двух стран, страны НАТО продолжают наращивать военную мощь у наших границ. Где сохраняется неспокойная обстановка.

"Непосредственно у наших границ совершенствуется военная структура альянса, создаются запасы материально-технических средств, вооружения и военной техники. Увеличивается сегмент американской, якобы противоракетной обороны, пусковые установки которой могут использоваться для ударного оружия. Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учения блока", - заявил Шойгу.

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