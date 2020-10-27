Мишустин продлил льготную ипотеку

Программа будет действовать до 1 июля 2021 года

Постановление о продлении программы льготной ипотеки подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Проработать этот вопрос поручил кабмину президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 октября.

Как отмечают в правительстве, продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на покупку квартир в новостройках на сумму 1,8 миллиарда рублей.

"Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов - 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья", - поясняется в сообщении кабмина. Отмечается, что разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.

Программа льготной ипотеки стартовала 17 апреля и первоначально была рассчитана на срок до 1 ноября. В правительстве напомнили, что сейчас на нее приходится более 90% всех кредитов на приобретение жилья в новостройках.

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