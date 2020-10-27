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Московские отели начали сдавать номера для удаленной работы

15:10
  • вторник
  • 27 октября 2020

К новым реалиям готов и другой вариант офиса - коворкинг

Тишина и комфорт класса люкс. На фоне пандемии московские отели предложили новую, но очень своевременную услугу. Теперь в гостиницах можно арендовать номер для удаленной работы. Вместо кровати клиентов ждет большой письменный стол, интернет и кофе без ограничения.
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Режим удаленки продолжает вносить коррективы. Под новые условия подстраиваются все сферы бизнеса и сотрудники компаний. Илья Хасин вынужден работать вне офиса. Но дом для него - тоже не вариант.

"У меня дома семья все-таки. И чтобы не мешать ни себе, ни им, я выбираю индивидуальный, более комфортный офис для работы", - рассказал Илья Хасин.

Индивидуальным офисом Илья называет номер в гостинице. Даже люксовые отельеры, теряя из-за пандемии клиентов, решили предложить новую услугу.

"Мы взяли за основу наши стандартные номера с потрясающими видами и оборудовали их специальными устройствами. Аренда дневная на 8 часов, конечно же, дешевле, чем аренда номера на сутки", - говорит директор отдела продаж и маркетинга отеля  Дмитрий Коротченко.

Импровизированный офис постарались сделать похожим на настоящий. Компактные номера более бюджетной сети пришлось переоборудовать основательно. Вместо кровати -  большой офисный стол. Для Антона Крылова такой гостиничный кабинет оказался настоящей находкой.

"Вчера вечером я узнал о том, что сегодня в моей квартире не будет света с 9 до 18.  У меня возникла проблема - где я могу сегодня поработать. Обстановка замечательная. IT специалист помог мне настроить Wi-Fi на моем компьютере и подключил принтер", - рассказал он.

Даже с существенной скидкой услуга "офис в отеле", конечно, не из дешевых. И доступна далеко не каждому. Но чтобы заманить клиентов, отели придумывают и другие предложения.

"Мы понимаем, что человеку, который работает в это время, конечно, надо комфортно и позавтракать, и пообедать. И партнеров пригласить. Поэтому мы предлагаем еще и скидки на ресторан в объеме 15 процентов", - сообщила генеральный управляющий гостиничного комплекса Наталья Гринева.

Более бюджетный вариант удаленки - коворкинги - тоже подстраиваются под новые условия. Сократили количество рабочих мест и контакты с персоналом.

"У нас любые инструкции к любой технике в виде QR-кодов. То есть вы можете подойти, отсканировать QR-код - у вас открывается страница, где вам подробно изложено - как подключиться к технике, как отсканировать, распечатать", - рассказал управляющий сети коворкингов  Леонид Вознюк.

Резидентов коворкингов такая самостоятельность не пугает. Главное, что есть рабочее место. Коронавирус изменил и предпочтения посетителей коворкингов. Опенспейсы теперь не в моде. Бизнесмены стали чаще арендовать закрытые мини-кабинеты с полной изоляцией от окружающих.

Екатерина Гоголева, Александр Медведев, Мария Ливанова, "ТВ Центр".

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