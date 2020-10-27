Псевдоцелительница "сняла порчу" у москвички за 2 млн рублей

Мошенница задержана

Пожилой москвичке сняли порчу за 2 миллиона рублей. Точнее, деньги забрали, но ни от одной болезни не избавили, передает "ТВ Центр".

87-летняя пенсионерка сама впустила домой якобы целительницу, которая обещала вернуть здоровье. Для этого требовалось совершить весьма запутанный магический обряд, но главное - собрать все деньги и драгоценности в один пакет, положить его под подушку и на полчаса выйти из квартиры.

Только вернувшись домой, доверчивая пенсионерка поняла, что её обманули. И сразу позвонила в полицию. Мошенницу удалось задержать по горячим следам уже на следующий день, в Люберцах, вместе с двумя подельниками. Потратить деньги они не успели. Оказалось, дама уже снимала порчу по такой же схеме, за что провела в колонии 2 с половиной года. Теперь ей грозит новый срок.

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