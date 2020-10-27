ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Псевдоцелительница "сняла порчу" у москвички за 2 млн рублей

15:07
  • вторник
  • 27 октября 2020

Мошенница задержана

Пожилой москвичке сняли порчу за 2 миллиона рублей. Точнее, деньги забрали, но ни от одной болезни не избавили, передает "ТВ Центр".

87-летняя пенсионерка сама впустила домой якобы целительницу, которая обещала вернуть здоровье. Для этого требовалось совершить весьма запутанный магический обряд, но главное - собрать все деньги и драгоценности в один пакет, положить его под подушку и на полчаса выйти из квартиры.

Только вернувшись домой, доверчивая пенсионерка поняла, что её обманули. И сразу позвонила в полицию. Мошенницу удалось задержать по горячим следам уже на следующий день, в Люберцах, вместе с двумя подельниками. Потратить деньги они не успели. Оказалось, дама уже снимала порчу по такой же схеме, за что провела в колонии 2 с половиной года. Теперь ей грозит новый срок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Задержанная мошенница
Задержанная мошенница
Мошенница
Мошенница
Мошенники
Мошенники
Задержанные мошенники
Задержанные мошенники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.