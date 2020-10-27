Сильный пожар в районе Лефортово попал на видео

Сейчас следователи выясняют причины возгорания

Сильный пожар тушили этой ночью на территории бывшего завода "Серп и Молот". Загорелось заброшенное трехэтажное здание, сообщает "ТВ Центр".

Когда спасатели прибыли на место, пламенем было охвачено 700 квадратных метров - два этажа и кровля. Весь район Лефортово оказался в дыму.

С пожаром боролись несколько часов. В операции были задействованы 53 человека и 15 единиц техники, в том числе вертолет и спецпоезд. Погибших и пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"