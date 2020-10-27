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Сильный пожар в районе Лефортово попал на видео

15:17
  • вторник
  • 27 октября 2020

Сейчас следователи выясняют причины возгорания

Сильный пожар тушили этой ночью на территории бывшего завода "Серп и Молот". Загорелось заброшенное трехэтажное здание, сообщает "ТВ Центр".

Когда спасатели прибыли на место, пламенем было охвачено 700 квадратных метров - два этажа и кровля. Весь район Лефортово оказался в дыму.

С пожаром боролись несколько часов. В операции были задействованы 53 человека и 15 единиц техники, в том числе вертолет и спецпоезд. Погибших и пострадавших нет. 

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