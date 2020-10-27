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Московские семьи в этом году высадят 5 тысяч именных деревьев

15:15
  • вторник
  • 27 октября 2020

Десятки тысяч растений ждут своей очереди

Свыше пяти тысяч московских семей посадят в этом году саженцы в честь рождения своего малыша. Такая возможность у родителей появилась благодаря социальному проекту "Наше дерево". В столичных парках уже не первый год красуются именные сосны, яблони, ивы.

Эти люди с лопатами всматриваются в ландшафт неспроста. Пока не опередили другие, надо найти открытую поляну, где будет много света.

Саженцу серебристой ивы нужен простор. Маленькая Лиза выбор родителей молчаливо поддержала. Мама и папа взялись за лопаты. Именное свидетельство подтверждает - в честь рождения Лизы Сергеевой в столице высажено дерево в парке.

Акция "Наше дерево" стартовала прошлой весной и стала невероятно популярной. Очередь за саженцами занимают заранее, заблаговременно выбирают парк. Когда еще молодые родители смогли бы высадить дерево в честь рождения ребенка и заодно позаботиться об экологии столицы?

Мужчины семьи Тимчук с удовольствием смотрят, как работает мама. Какой же процесс без грамотного руководства? Главе семейства осталось теперь построить дом. Сын есть, дерево посадила супруга.

"Сейчас он подрастет, думаю, вряд ли он понимает, но мы обязательно будем сюда приходить, гулять на семейные прогулки, и рассказывать, что у нас есть свое собственное дерево!" – говорит Елизавета Тимчук.

Только за один день в природном заказнике "Долина реки Сетунь" высадят 80 ив. Жизнеспособные растения старше своих покровителей - саженцы 10-15 лет с развитым корневищем хорошо приживутся.

Интерактивная карта поможет выбрать подходящее расположение для семейного дерева и его породу. Осенью 2020 года сажают липы, клены, сосны, ивы. В прошлом году было много каштанов. Высадить свое дерево можно в любом из 27 природных парков столицы. А если саженец не захочет приживаться, городская служба озеленения сделает все возможное для его спасения.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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