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В "Аптекарском огороде" зацвели рододендроны и топинамбуры

15:28
  • вторник
  • 27 октября 2020

Причина - в аномальном тепле

В "Аптекарском огороде" неожиданно для всех зацвели рододендроны. Видимо, перепутали осень с весной. И не они одни.

В самом цвету там сейчас ещё и гортензии, форзиции и топинамбуры, передате "ТВ Центр". Октябрь в этом году выдался аномально тёплым. Растения нашего климатического пояса оказались менее восприимчивыми к погодным сюрпризам и уже ни на что не реагируют, а вот экзотические - в шоке. Им бы спать, а они начали цвести.

Всё это пышное великолепие вызывает у посетителей восторг, а у специалистов, напротив, тревогу.

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Топинамбур
Топинамбур
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
Аптекарский огород
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