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Московские власти не планируют ограничивать работу ночных заведений

13:02
  • вторник
  • 27 октября 2020

Цифрового контроля достаточно

Ограничения работы ночных заведений в столице не планируется. Принятых мер по цифровому контролю посетителей достаточно, заявили в пресс-службе мэра Москвы.
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В мэрии прокомментировали опубликованную ранее рекомендацию Роспотребнадзора. Ведомство советует запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу предприятий общепита с 11 часов вечера до 6 часов утра.

"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей", - сообщила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

В пресс-службе отметили, что в столице значительно снизилась динамика роста заболеваемости COVID-19. Так что власти Москвы считают возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики.

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