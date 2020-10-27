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Названы российские блогеры с самыми высокими доходами от рекламы

13:42
  • вторник
  • 27 октября 2020

Первое место занял стендапер Нурлан Сабуров

Forbes составил рейтинг YouTube-блогеров, которые больше всего зарабатывают на рекламе на своих каналах. 

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Список возглавили стендапер Нурлан Сабуров и его партнеры. За год они получили 3,55 миллиона долларов за рекламу на канале LABELCOM. Самым популярным шоу на канале стало "Что было дальше?", где комики вышучивают приглашенных звезд. Рекламу на это шоу продают на несколько месяцев вперед.

Следом идут техноблогер Валентин Петухов с каналом Wylsacom (3,41 миллиона долларов) и юморист Александр Гудков, который ведет канал "Чикен Карри" (1,13 миллиона). 

В десятку лидеров также попали Юрий Дудь (980 тысяч долларов), Антон Лапенко (980 тысяч), Алексей Пивоваров (920 тысяч), Дима Гордей (850 тысяч), Ксения Собчак (840 тысяч), Дима Масленников (780 тысяч) и Константин Заруцкий (660 тысяч).

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