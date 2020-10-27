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В России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона"

13:25
  • вторник
  • 27 октября 2020

До конца года выпустят существенный объем препарата

Вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона" начали производить в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям, которые пройдут в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев.
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"Производство вакцины начато на "Векторе", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое общество". Она добавила, что определенные объемы вакцины выпустят уже до конца года.

Минздрав разрешил центру "Вектор" начать клинические испытания вакцины на добровольцах 24 июля. Заключительная группа из 20 участников исследований была выписана из стационара 8 сентября, а 30 числа Попова заявила о завершении клинических испытаний "ЭпиВакКороны". 14 октября президент России Владимир Путин объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение, передает ТАСС.

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