В Кремле рассказали, кто должен заниматься реформой здравоохранения

Этот вопрос будут решать профессионалы

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что все вопросы относительно реформирования системы здравоохранения России должны оставаться профессионалам. По его словам, если их начнут решать в Кремле, то ничего хорошего не выйдет.

"Вы спрашиваете, нужно ли задуматься о медицинской реформе в Кремле. Ответ очевидный - не нужно. Потому что если журналисты или работники Кремля будут заниматься медреформой, ничего хорошего не получится. Об этом должны думать специалисты, которых у нас достаточно", - рассказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что сейчас главной угрозой является пандемия коронавирусной инфекции, и каждая страна реагирует на нее в зависимости от своих сил и возможностей, передает РИА Новости.

"У нас возможностей в этом плане достаточно много. И ситуация гораздо стабильнее в плане медицинского, чем во многих странах мира. Это однозначный факт. То, что есть проблемы, они неизбежны, но суть работы, чтобы не превращать их в системные проблемы", - резюмировал Песков.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Запрещена работа кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00, а также усилен масочный режим по всей стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"