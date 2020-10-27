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Попова рассказала, куда пропадают антитела к COVID-19

13:56
  • вторник
  • 27 октября 2020

После болезни их число постепенно уменьшается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что антитела в крови переболевших коронавирусной инфекцией пациентов не пропадают полностью – память о них остается в клетках, и в результате при повторном столкновении с COVID-19 организм способен защититься.

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"Организм сохраняет память, но не тот очень большой уровень иммунитета, который есть. Так происходит при всех инфекциях", - объяснила Попова.

По ее словам, преждевременно бояться того, что у переболевших со временем исчезает иммунитет к коронавирусу. Руководитель ведомства подчеркнула, что изучением этого вопроса занимаются специалисты, передает РИА Новости.

"Сейчас задача стоит другая, мы её поставили перед нашими учеными, они уже близки к регистрации таких тест-систем, которые будут определять антитела на более низких уровнях", - отметила Попова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 43,5 миллиона человек, 1,16 миллион из них скончались. В России выявлено 1,55 миллиона заболевших, более 26 тысяч пациентов скончались.

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