Кадыров: Макрон провоцирует мусульман совершать преступления

Французский президент оказался фигурантом религиозного скандала

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями провоцирует мусульман на совершение преступлений. Ранее французский лидер допустил публикацию в одном из изданий карикатурного изображения пророка Мухаммеда и добавил, что у французов есть "свобода богохульствовать".

"Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления", - сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что таким образом Макрон оскорбил мусульман по всему миру. По словам чеченского лидера, президент не мог не знать, что верующие болезненно воспринимают карикатуры на пророка.

Кадыров призвал Макрона прекратить "провокации и нападки на веру", пока еще не поздно.

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