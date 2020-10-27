Лукашенко заявил о переходе протестующей оппозиции за "красную черту"

Уговаривать президент Белоруссии никого не собирается

Президент Белоруссии подвел итоги последних нескольких дней, в которые оппозиция проводила акции протеста. Александр Лукашенко заявил, что митингующие перешли "красную черту". Белорусский лидер считает, что уговаривать граждан занять какую-либо сторону в нынешнем противостоянии нет смысла – каждый должен выбрать сам.

"Я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку "красную черту" они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту "красную черту" перешли", - цитирует президента агентство БелТА.

25 октября истек срок ультиматума, который выдвинула экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Среди требований оппозиции - отставка Лукашенко. Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки, однако власти сообщали, что предприятия работают в штатном режиме и производство не останавливалось. В Минске и других белорусских городах прошли акции протеста.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что властям республики нет смысла уговаривать тех из рабочих, врачей, учителей, студентов или госслужащих, которые решили присоединиться к участникам забастовок. Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас каждый должен самостоятельно принять решение – где и как они хотят жить.

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