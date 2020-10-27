Путин подписал закон о продлении начисления выплат на детей

Деньги будут начисляться ежемесячно до 1 марта

Владимир Путин подписал закон о продлении выплат на детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Компенсации на первого и второго ребенка положены семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратный прожиточный минимум. Деньги будут начисляться ежемесячно до 1 марта будущего года.

Весь процесс переведен в автоматический режим - родителям не придется подавать никаких заявлений. Это поможет оградить их от лишних социальных контактов и снизить риски заболевания коронавирусом.

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