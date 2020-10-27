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Названа "самая смертоносная" российская подлодка

14:39
  • вторник
  • 27 октября 2020

В топе составленного в США рейтинга несколько российских субмарин

Список "самых смертоносных" в мире субмарин опубликовал американский журнал Popular Mechanics со ссылкой на блог Covert Shores. В перечне - 49 когда-либо действовавших подводных лодок.
Первый "подводный истребитель" "Ясень-М" спущен на воду

Автор подчеркивает, что рейтинг составлен на основе открытых данных о вооружении субмарин,  подлодки с баллистическими ракетами в нем не учитываются.

Вторую строчку в списке занимают российские многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" - в частности К-560 "Северодвинск". Отмечается, что субмарины имеют по 10 торпедных аппаратов, 30 торпед в боезапасе и 30 крылатых ракет "Калибр".

В перечне также российские подлодки проектов 949А "Антей" и 971 "Щука-Б" - на третьем и пятом местах. А первое и четвертое место составители рейтинга отдали американским субмаринам  типа Ohio и Seawolf.

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