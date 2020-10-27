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Лукашенко заявил, что протестующих никто уговаривать не станет

15:03
  • вторник
  • 27 октября 2020

Президент Белоруссии призвал увольнять и отчислять недовольных

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что бастующие сотрудники предприятий будут уволены, а студенты – отчислены. По его словам, "никого не надо уговаривать".

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"Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза", - уверен Лукашенко.

Он подчеркнул, что сейчас белорусы должны выбрать ту дорогу, по которой страна будет двигаться в дальнейшем, передает Sputnik Беларусь.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, в котором поставила три условия: до 25 октября президент должен покинуть пост, остановить насилие и освободить политзаключенных, иначе начнутся массовые забастовки. Власти Белоруссии не удовлетворили требования оппозиционеров.

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