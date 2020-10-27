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Россиян предупредили об опасности приема антибиотиков при COVID-19

15:06
  • вторник
  • 27 октября 2020

Самолечение недопустимо

Россиян предупредили о недопустимости самолечения при вирусных инфекциях. Особенно осторожными следует быть с антибиотиками, их примем должен быть строго регламентированным, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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"Самолечение при таких тяжелых инфекциях абсолютно недопустимо. ...В настоящий момент мы располагаем абсолютно четкими клиническими показаниями для назначения антибактериальных препаратов", - сказал Горелов на форуме "Здоровое общество 2020".

Медик подчеркнул, что самолечение или бездумное профилактическое назначение антибиотиков недопустимо и должно быть строго регламентировано, передает РИА Новости.

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