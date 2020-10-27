Россиян предупредили об опасности приема антибиотиков при COVID-19

Самолечение недопустимо

Россиян предупредили о недопустимости самолечения при вирусных инфекциях. Особенно осторожными следует быть с антибиотиками, их примем должен быть строго регламентированным, заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Самолечение при таких тяжелых инфекциях абсолютно недопустимо. ...В настоящий момент мы располагаем абсолютно четкими клиническими показаниями для назначения антибактериальных препаратов", - сказал Горелов на форуме "Здоровое общество 2020".

Медик подчеркнул, что самолечение или бездумное профилактическое назначение антибиотиков недопустимо и должно быть строго регламентировано, передает РИА Новости.

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